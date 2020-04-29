Организаторы "Оскара" изменили правила отбора фильмов на фоне пандемии

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Организаторы престижной кинопремии "Оскар" изменили правила отбора фильмов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, в 2021 году в конкурсе смогут принять участие кинокартины, премьеры которых прошли онлайн, а не в кинотеатрах.
На сайте кинопремии утверждается, что данное правило останется актуальным до того момента, пока не будут открыты кинотеатры.
"Только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но которые первоначально стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе, могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", а также на основные и специальные категории для 93-й премии "Оскар", – заявили организаторы.
Уточняется, что для участия владельцам фильма придется также предоставить членам киноакадемии копию картины для просмотра на специальном защищенном сайте. Сделать это нужно в течение 60 дней со дня выхода фильма онлайн.
"Фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора", – добавили организаторы кинопремии.
Кинотеатры в округе Лос-Анджелес штата Калифорния перестали работать из-за пандемии с 16 марта. Организаторы "Оскара" напомнили, что одним из обязательных условий для участия в кинопремии является показ фильмов в кинотеатрах именно этого округа.
Ранее кинокомпания Sony Pictures решила перенести релиз сиквела фильма "Веном" на следующий год. Теперь поклонники комиксов смогут увидеть картину о приключениях Эдди Брока в исполнении актера Тома Харди с 25 июня 2021 года.
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