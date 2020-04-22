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13:56

Премьеру сиквела "Венома" отложили на 2021 год

кино

Фото: кадр из фильма "Веном", 2018 год, реж. Р. Фляйшер

Кинокомпания Sony Pictures решила перенести релиз сиквела фильма "Веном" на следующий год. Теперь премьера ленты об антигерое из вселенной Marvel запланирована на лето, передает "Газета.ру".

Известно, что поклонники комиксов увидят картину о приключениях Эдди Брока в исполнении актера Тома Харди на больших экранах с 25 июня. Кроме того, стал известен подзаголовок продолжения об одном из антагонистов Человека-паука – Let There Be Carnage. Детали сюжета фильма в настоящий момент неизвестны.

Предполагается, что в этот раз Брок столкнется с суперзлодеем Карнажем. Роль противника исполнит Вуди Харрельсон. Первая часть "Венома" вышла в кино осенью 2018 года.

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