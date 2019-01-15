Назван самый кассовый фильм 2018 года в России

Самым кассовым фильмом прошлого года в России стал кинокомикс "Веном". Общие сборы составили 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.

"Это достаточно неожиданный результат, учитывая, что главный герой фильма – малоизвестный российской аудитории персонаж. Успех фильму принесли мощная рекламная кампания, нестандартная концепция с антигероем в качестве ключевого персонажа и Том Харди, исполнившим главную роль. Среди тенденций 2018 года можно отметить рост популярности российского кино и высокий интерес зрителей к сиквелам голливудских франшиз", – цитирует ее Агентство "Москва".

Самыми кассовыми сиквелами, согласно данным российской сети кинотеатров, стали "Мстители. Война бесконечности", "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда", "Дэдпул 2", "Монстры на каникулах 3: Море зовет" и "Мир Юрского периода 2". Среди успешных российских релизов 2018 года Зинякова отметила картины "Лед" и "Тренер", а также комедию "Я худею". Также хорошо проявили себя новые части франшизы о Гоголе: "Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть".

Также пришлась по душе российским зрителям и картина "Движение вверх", которая стала рекордсменом российского проката. В настоящий момент фильм находится на втором месте по сборам после "Аватара", который является лидером за всю историю российского кинопроката.

В конце 2018 года национальное общество кинокритиков США огласило список лучших фильмов 2018 года. Главной картиной года стал фильм "Наездник" китаянки Хлои Чжао. Второе место заняла картина мексиканца Альфонсо Куарона "Рома". На третьем месте расположилась южнокорейская лента "Пылающий" Ли Чхан-дона.

Также критики составили рейтинг лучших фильмов ужасов за всю историю кино. На первом месте оказалась картина Стэнли Кубрика "Сияние". Этот фильм снят по книге американского писателя Стивена Кинга с Джеком Николсоном в главной роли.

Ранее свой рейтинг лучших фильмов XX века представило Американское общество кинооператоров. Первое место в списке заняла кинолента "Лоуренс Аравийский" 1962 года, снятая режиссером Фредди Янгом. В топ-10 попали "Бегущий по лезвию" 1962 года, "Апокалипсис сегодня" 1979 года, "Гражданин Кейн" 1941 года, "Крестный отец" 1972 года, "Бешеный бык" 1980 года, "Конформист" 1970 года. В рейтинг попали и российские работы: на 39 месте расположилась драма Сергея Урусевского "Я – Куба" 1964 года.