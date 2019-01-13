Названы лучшие фильмы XX века по версии кинооператоров

Фото: кадр из фильма "Лоуренс Аравийский", режиссер Фредди Янг

Кинолента "Лоуренс Аравийский" 1962 года, снятая режиссером Фредди Янгом, названа лучшим фильмом XX века по версии Американского общества кинооператоров.

На сайте организации опубликован список лучших художественных лент столетия. В топ-10 попали "Бегущий по лезвию" 1962 года, "Апокалипсис сегодня" 1979 года, "Гражданин Кейн" 1941 года, "Крестный отец" 1972 года, "Бешеный бык" 1980 года, "Конформист" 1970 года. В рейтинг попали и российские работы: на 39 месте расположилась драма Сергея Урусевского "Я – Куба" 1964 года.

Ранее национальное общество кинокритиков США огласило список лучших фильмов 2018 года. Главной картиной года стал фильм "Наездник" китаянки Хлои Чжао. Второе место заняла картина мексиканца Альфонсо Куарона "Рома". На третьем месте расположилась южнокорейская лента "Пылающий" Ли Чхан-дона.

Также критики составили рейтинг лучших фильмов ужасов за всю историю кино. На первом месте оказалась картина Стэнли Кубрика "Сияние". Этот фильм снят по книге американского писателя Стивена Кинга с Джеком Николсоном в главной роли.