Фото: kremlin.ru

Украинские власти и их западные покровители должны признать новые территориальные реалии, которые появились после вступления в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, на Западе понимают, что стратегическая инициатива на Украине полностью находится у российской армии.

"Буквально на днях президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны России и отвечая на вопросы в рамках прямой линии, вновь четко подтвердил: цели СВО будут достигнуты – предпочтительно переговорным путем, но, если потребуется, военными средствами", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее Путин поручил продолжать расширение полосы безопасности на границе с Украиной в 2026 году. Он подчеркнул, что это является очень важной задачей, поскольку данная работа обеспечивает безопасность приграничных регионов РФ.

За 2025 год под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Только за декабрь российские военные освободили более 700 "квадратов" территории и 32 населенных пункта.