Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 06:59

Политика

Правительство одобрило идею госконтроля за конкурентным размещением провайдеров

Фото: depositphotos/Wirestock

Кабмин РФ концептуально поддержал законопроект о введении государственного антимонопольного контроля при взаимодействии управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах с операторами связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Тем не менее, отметили в кабмине, ряд положений документа по-прежнему требует доработки.

Проект подготовлен в развитие закона от 2024 года, который отменил плату за размещение сетей связи в общих помещениях многоквартирных домов. Подключить дом к интернету стало возможно по договору с одним из собственников без проведения общего собрания. Кроме того, прежние договоры с УК, которые предусматривали плату, подлежат расторжению по требованию какой-либо стороны.

Как отметили авторы проекта, на сегодня в РФ расторгнуто только 15–30% договоров. Представители УК зачастую навязывают допусловия или варианты платы, а также создают прочие препятствия для операторов связи. При этом органы жилищного надзора не уполномочены следить за исполнением этих требований.

Инициатива призвана решить данную проблему, уполномочив ФАС следить за "антиконкурентными действиями" управляющих компаний при взаимодействии с провайдерами. Проект также распространит норму о безвозмездном размещении сетей связи на собственников любых помещений, а не только жилья, что позволит пресечь "активно используемый УК способ восполнения "утраченных" доходов от платежей операторов связи".

Депутаты в том числе предлагают ввести правила взаимодействия операторов связи и УК при размещении кабельного телевидения и сетей для "умного дома". Также предлагается размещать подобные сети без платы за пользование объектами общего имущества в многоквартирном доме.

Жилищный кодекс будет дополнен положением о том, что общее собрание собственников может решить провести демонтаж сетей связи только при несоблюдении оператором требований безопасности.

Ранее Роскомнадзор выявил у 33 операторов связи нарушения правил пропуска интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам. По 4 фактам суды уже состоялись и нарушители получили штрафы.

В России также ужесточат ответственность операторов сотовой связи за нарушения при продаже сим-карт, в том числе иностранным гражданам. Данная инициатива связана с борьбой с киберпреступностью.

Мобильные операторы в России начали предлагать выгодные условия из-за конкуренции

Читайте также


политикаобщество

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика