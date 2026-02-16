Правительство одобрило идею госконтроля за конкурентным размещением провайдеров

Фото: depositphotos/Wirestock

Кабмин РФ концептуально поддержал законопроект о введении государственного антимонопольного контроля при взаимодействии управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах с операторами связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Тем не менее, отметили в кабмине, ряд положений документа по-прежнему требует доработки.

Проект подготовлен в развитие закона от 2024 года, который отменил плату за размещение сетей связи в общих помещениях многоквартирных домов. Подключить дом к интернету стало возможно по договору с одним из собственников без проведения общего собрания. Кроме того, прежние договоры с УК, которые предусматривали плату, подлежат расторжению по требованию какой-либо стороны.

Как отметили авторы проекта, на сегодня в РФ расторгнуто только 15–30% договоров. Представители УК зачастую навязывают допусловия или варианты платы, а также создают прочие препятствия для операторов связи. При этом органы жилищного надзора не уполномочены следить за исполнением этих требований.

Инициатива призвана решить данную проблему, уполномочив ФАС следить за "антиконкурентными действиями" управляющих компаний при взаимодействии с провайдерами. Проект также распространит норму о безвозмездном размещении сетей связи на собственников любых помещений, а не только жилья, что позволит пресечь "активно используемый УК способ восполнения "утраченных" доходов от платежей операторов связи".

Депутаты в том числе предлагают ввести правила взаимодействия операторов связи и УК при размещении кабельного телевидения и сетей для "умного дома". Также предлагается размещать подобные сети без платы за пользование объектами общего имущества в многоквартирном доме.

Жилищный кодекс будет дополнен положением о том, что общее собрание собственников может решить провести демонтаж сетей связи только при несоблюдении оператором требований безопасности.

Ранее Роскомнадзор выявил у 33 операторов связи нарушения правил пропуска интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам. По 4 фактам суды уже состоялись и нарушители получили штрафы.

В России также ужесточат ответственность операторов сотовой связи за нарушения при продаже сим-карт, в том числе иностранным гражданам. Данная инициатива связана с борьбой с киберпреступностью.