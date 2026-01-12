12 января, 17:49Общество
РКН выявил нарушения законодательства у 33 операторов связи
Фото: depositphotos/Myvisuals
Роскомнадзор (РКН) выявил у 33 операторов связи нарушения правил пропуска интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
"В ходе проверки на сетях операторов связи выявлено 35 случаев нарушения", – говорится в сообщении.
В РКН уточнили, что по 4 фактам суды уже состоялись и нарушители получили штрафы. Материалы по 6 случаям направлены в суд, в отношении остальных операторов планируется составить протоколы.
Штрафы для компаний могут составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а при повторном нарушении – от 3 до 5 миллионов рублей. Кроме того, за повторный пропуск трафика в обход ТСПУ должностным лицам и предпринимателям грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
Ранее в Госдуме поддержали идею создания базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). Если она заработает, то операторы связи и государство смогут понимать, где и как используется сим-карта. Эта мера может дополнить ранее внедренные нормы, направленные на борьбу с мошенничеством и использованием иностранных карт на территории России.
"Деньги 24": операторы связи стали рассылать москвичам уведомления о росте стоимости услуг