РКН выявил нарушения законодательства у 33 операторов связи

Фото: depositphotos/Myvisuals

Роскомнадзор (РКН) выявил у 33 операторов связи нарушения правил пропуска интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"В ходе проверки на сетях операторов связи выявлено 35 случаев нарушения", – говорится в сообщении.

В РКН уточнили, что по 4 фактам суды уже состоялись и нарушители получили штрафы. Материалы по 6 случаям направлены в суд, в отношении остальных операторов планируется составить протоколы.

Штрафы для компаний могут составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а при повторном нарушении – от 3 до 5 миллионов рублей. Кроме того, за повторный пропуск трафика в обход ТСПУ должностным лицам и предпринимателям грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее в Госдуме поддержали идею создания базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). Если она заработает, то операторы связи и государство смогут понимать, где и как используется сим-карта. Эта мера может дополнить ранее внедренные нормы, направленные на борьбу с мошенничеством и использованием иностранных карт на территории России.