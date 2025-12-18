Депутат Ткачев: база мобильных номеров позволит избежать тотального ограничения связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инициатива создания базы уникальных номеров мобильных устройств является положительной, заявил Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Депутат прокомментировал новость, что Минцифры в 2026 году планирует запустить базу уникальных номеров мобильных устройств – IMEI. Если она заработает, то операторы связи и государство смогут точно понимать, где и как используется сим-карта.

"Каждому устройству изначально присваивается идентификатор, который позволяет, например, найти его в случае утери или кражи. Этим механизмом могут пользоваться в том числе силовые структуры для поиска – конечно, при условии, что устройство включено", – объяснил Ткачев.

Кроме того, уникальный номер отображается у сотовых операторов при использовании мобильного интернета или звонков, что позволяет сопоставить конкретное устройство с используемой сим-картой. Особенно это важно для противодействия БПЛА, которые зачастую работают на сим-картах российских операторов, вывезенных ранее или оформленных не на конкретное лицо, сказал парламентарий.

По словам Ткачева, такое сопоставление дает высокую вероятность идентификации устройства. Кроме того, эта мера дополняет ранее внедренные нормы, направленные на борьбу с мошенничеством и использованием иностранных карт на территории России.

"Таким образом, инициатива станет полезным инструментом, позволяя не прибегать к тотальному ограничению мобильной связи в регионах, где отмечаются прилеты дронов, а осуществлять точечное противодействие", – подчеркнул он.

Говоря о возможных опасениях насчет слежки за пользователями, депутат заверил, что здесь нет серьезных оснований для паники, поскольку технология отслеживания устройства по IMEI существует давно.

"Новая база – это лишь донастройка существующего механизма для решения конкретной актуальной задачи. С точки зрения обычного пользователя в повседневной жизни ничего не изменится, а возможности отслеживания строго регламентированы и применяются в установленных законом рамках", – заключил Ткачев.

Ранее российское правительство разработало второй пакет мер защиты граждан в цифровой среде. Он будет включать около 20 инициатив. Среди них – запрет на международные звонки без согласия абонента и введение детских сим-карт для защиты молодого поколения от нежелательного контента.