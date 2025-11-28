Форма поиска по сайту

28 ноября, 15:00

Операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт в России

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Крупнейшие российские операторы связи внедрили систему верификации иностранных сим-карт, согласно которой доступ к услугам блокируется при пересечении границы РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время функция восстановления доступа к мобильной сети сразу после прибытия в Россию уже имеется у абонентов отечественных операторов. Для этого был реализован механизм подтверждения, что сим-карта используется человеком.

"Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных сим-карт", – подчеркнули в министерстве.

При регистрации карты в сети российского оператора пользователю придет СМС с просьбой пройти проверку через captcha. Она может включать решение головоломки с пазлом или выбор изображения с конкретным объектом. После успешного прохождения доступ к мобильной сети и СМС на иностранной сим-карте будет восстановлен в течение нескольких минут.

"Введение такого механизма направлено на повышение уровня комфорта иностранных граждан, которые пользуются услугами связи в роуминге на территории России", – пояснили в пресс-службе.

"Период охлаждения" для сим-карт начал действовать 10 ноября. Теперь при возвращении из-за рубежа россиянам нужно активировать сим-карту, подтвердив, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До активации мобильный интернет и СМС будут блокироваться.

Мера будет применяться в двух основных случаях: при использовании сим-карты в международном роуминге и когда карта не проявляла какой-либо активности свыше 72 часов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя нововведение, отметил, что система отлажена и работает без сбоев. Он назвал необходимостью принятие данного решения в целях обеспечения безопасности.

