Операторы связи ввели "период охлаждения" сим-карт для защиты от дронов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Операторы связи в России ввели новый механизм безопасности, направленный на борьбу с беспилотниками. Как сообщила пресс-служба Минцифры РФ, для сим-карт начал действовать "период охлаждения".

"При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться", – пояснили в министерстве.

Представители ведомства также уточнили, что восстановить доступ к интернету и сообщениям после возвращения в РФ можно будет в любой момент. Для этого граждане должны будут авторизоваться с помощью капчи по ссылке от оператора.

Предусмотрен еще один способ – пользователь может позвонить в call-центр и, пройдя процедуру идентификации по телефону, выйти из-под ограничений.

"Период охлаждения" будет применяться в двух основных случаях: при использовании сим-карты в международном роуминге и когда карта не проявляла какой-либо активности свыше 72 часов.

Ранее СМИ сообщили, что российских операторов планируется обязать прекращать предоставление услуг по запросу ФСБ, если это необходимо для защиты от угроз безопасности.

Комментируя эту информацию, юрист Алексей Гавришев подчеркнул, что нововведение усилит полномочия спецслужб – отключать услуги на время можно будет без решения суда. Это позволит унифицировать процедуру блокировки связи при проведении контртеррористических операций, предотвращении массовых беспорядков и других угрозах.