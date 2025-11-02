Белоруссия и Россия обсуждают ограничения на работу сим-карт при въезде в РФ

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Белоруссия и Россия обсуждают возможность смягчения действующих ограничений на работу сим-карт при въезде в РФ, сообщил телеканалу СТВ первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач.

"Мы проводим работу с регулятором Российской Федерации, надеемся, что мы сможем выработать решение, чтобы все-таки максимально быстро снять это ограничение", – заявил Ткач.

Он пояснил, что ограничение, введенное российской стороной в целях безопасности, не затрагивает голосовую связь, но блокирует доступ к интернету на 24 часа после въезда в страну.

"Конечно, это много, особенно если мы понимаем, что человек приезжает всего на сутки, он только остается с голосовой связью", – отметил Ткач.

Ранее Минцифры России установило для граждан ограничение на количество сим-карт – не более 20 штук на одного человека, включая личные и корпоративные номера. Мера направлена на борьбу с нелегальным оборотом сим-карт и мошенничеством.