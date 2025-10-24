Сим-карты начнут блокировать в России с ноября

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Операторы связи с 1 ноября начнут блокировать сим-карты, если на одно физлицо оформлено свыше 20 номеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законодательные поправки, которые были одобрены в 2024 году.

Российские операторы должны будут изучить данные абонентов, которые подписали соглашение на оказание услуг до 1 апреля 2025 года. Под проверку подпадут и сведения о количестве оформленных на одно физлицо номеров.

Согласно действующему закону, один человек может иметь в общей сложности не более 20 номеров. Если их количество превышает установленную норму, тогда абонентам нужно до 1 ноября расторгнуть лишние договоры на оказание услуг мобильной связи.

В случае если этого не будет сделано, тогда операторы связи смогут после 1 ноября блокировать сим-карты абонентов.

С 1 сентября российские операторы связи также обязаны передавать данные об инициаторе исходящих вызовов, если они осуществляются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП). Эти сведения отображаются прямо на экранах мобильных телефонов.

При входящем звонке абонент увидит наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение. Также будет указана категория вызова – "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи".

