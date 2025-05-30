В ГД внесен проект о разрешенном мигрантам количестве сим-карт

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Депутаты рассмотрят законопроект, предполагающий ограничение количества сим-карт, которыми могут владеть иностранцы и лица без гражданства, до одной. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Автором инициативы выступил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В пояснительной записке он указал, что в настоящее время мигрантам разрешается пользоваться сразу 10 сим-картами. Однако в условиях растущих рисков терроризма, шпионажа, мошенничества и киберугроз такое число кажется излишне высоким.

Целью проекта является повышение уровня безопасности в стране и улучшение условий для граждан. Ожидается, что его принятие поможет более эффективно справляться с современными вызовами и угрозами, а также обеспечит контроль над коммуникациями иностранцев.

Ранее в Госдуму был внесен еще один законопроект, предполагающий установку российскими регионами своих правил проживания для мигрантов. Если инициатива будет одобрена, то субъекты смогут ограничивать количество иностранных граждан в одной квартире и устанавливать дополнительные требования к уровню владения русским языком.

Столичный регион, в свою очередь, готовится к проведению эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение. Он будет действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. В круг лиц, подлежащих учету, будут входить трудовые мигранты, прибывшие в Россию в безвизовом порядке и имеющие право на работу как на основании патента, так и без соответствующих документов.