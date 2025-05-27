Депутат Нечаев: российские регионы смогут устанавливать свои правила проживания мигрантов

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Российские регионы смогут сами устанавливать свои правила проживания для мигрантов. Соответствующий законопроект в Госдуму внесет партия "Новые люди", заявил лидер фракции Алексей Нечаев.

По его словам, если инициатива будет одобрена, то регионы смогут ограничивать количество иностранных граждан в одной квартире и устанавливать дополнительные требования к уровню владения русским языком. Кроме того, проект предусматривает квотирование расселения мигрантов по районам.

"Это работает просто. Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жилье работающему иностранцу", – пояснил парламентарий в беседе с телеканалом "360".

Тем временем в столичном регионе готовятся к проведению эксперимента по регистрации иностранцев через мобильное приложение. Он будет действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года.

В круг лиц, подлежащих учету, будут входить трудовые мигранты, прибывшие в Россию в безвизовом порядке и имеющие право на работу как на основании патента, так и без соответствующих документов. Учету также будут подлежать мигранты, которые приехали не с рабочей целью, но изменившие ее после прибытия на территорию страны.