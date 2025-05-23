Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов через приложение

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Владимир Путин подписал закон о проведении в Москве и Московской области эксперимента по регистрации мигрантов через приложение в телефоне. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года.

"В круг лиц, подлежащих учету, будут входить трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и имеющие право на работу как основании патента, так и без разрешения на работу или патента", – говорится в законе.

Кроме того, учету будут подлежать мигранты, которые приехали в Россию не с рабочей целью, но изменившие ее после прибытия на территорию страны. Также под действие закона будут подпадать и те мигранты, которые находятся в Москве и области более 90 дней при условии прибытия ими в Россию не в трудовых целях.

В законе прописаны исключения для отдельных категорий иностранных граждан:

главы дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей;

граждане Белоруссии;

владельцы дипломатических и служебных паспортов.

Целями такого эксперимента являются проверка средств и способов фиксации и обобщения информации о мигрантах, а также формирование предложение о внесений изменений в миграционное законодательство России. Координатором эксперимента выступит МВД, также в нем примут участие исполнительные органы власти Москвы и области.

Мигранты должны будут зарегистрироваться в специализированном мобильном приложении, предоставить согласие на обработку персональных данных. Иностранцев обяжут направлять в МВД сообщение о месте своего фактического нахождения. Если оно изменено, в течение 3 дней при помощи приложения необходимо сообщить об этом в ведомство.

Также определяются основания для снятия иностранного гражданина с учета по адресу уполномоченной Москвой организации. Одно из них – отсутствие сведений о месте нахождения устройства мигранта более 3 рабочих дней. В этом случае сведения об иностранном гражданине будут включаться в реестр контролируемых лиц при отсутствии законных оснований для его пребывания в России.

Закон предусматривает возможность в некоторых субъектах трудовым мигрантам, получившим патент на работу в одном регионе, осуществлять деятельность в другом. Таким образом, работодатели смогут привлекать для работы иностранных граждан, получивших патент в ином субъекте. Для этого необходимо будет заключить соглашение, право на которое получат высшие должностные лица Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что предприниматели, нанимающие на работу иностранных сотрудников, должны обеспечить им жилье, страхование, медицинское обслуживание и другие необходимые условия. При этом продолжительность соответствующего соглашения не должна превышать года. По его окончании мигрант обязан вернуться на родину, подчеркнул Бастрыкин.