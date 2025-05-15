Глава Крыма Аксенов предложил запретить мигрантам привозить семьи в РФ

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Глава Крыма Сергей Аксенов планирует инициировать изменения в федеральном законодательстве о запрете ввоза мигрантами в Россию своих семей. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Аксенов уже поручил подготовить необходимые документы для внесения в Госдуму.

"Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали – поработали – спасибо – до свидания", – пояснил Аксенов.

Он также добавил, что должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов, а нарушители закона должны выдворяться за пределы страны. Как подчеркнул Аксенов, ужесточение миграционной политики является вопросом национальной безопасности.

Ранее Владимир Путин продлил срок, в который иностранным гражданам необходимо узаконить свое положение в России или покинуть страну, до 10 сентября. Указ касается иностранцев и лиц без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, глава государства потребовал на коллегии МВД принять в этом году новую концепцию миграционной политики России.