Путин продлил срок урегулирования положения иностранцев в РФ

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Владимир Путин продлил срок, в который иностранным гражданам необходимо узаконить свое положение в России или покинуть страну, до 10 сентября. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ касается иностранцев и лиц без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц. Туда включают людей, которые утратили законные основания для пребывания в стране. Согласно изначальной редакции указа, свое нахождение в России они должны были узаконить до 30 апреля.

Ранее Путин потребовал на коллегии МВД принять в этом году новую концепцию миграционной политики России. По словам президента, в нее должны быть включены возможность отказа от бумажной миграционной карты, переход к электронной авторизации приезжих и улучшение работы в области борьбы с нелегальной миграцией.

В России с 30 июня начнут внедрять цифровой профиль мигранта с уникальным идентификатором, который заменит в том числе бумажный патент. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в первую очередь в стране необходимо решить правоохранительные задачи. После можно работать над недостаточным количеством и качеством трудовых ресурсов.

