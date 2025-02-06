ГД готовит проект о медицинском освидетельствовании приезжающих в РФ иностранцев

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Депутаты Госдумы разрабатывают законодательные инициативы о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывающих в Россию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Согласно статистике МВД, в стране проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов, уточнил он. В связи с этим Государственная дума ждет от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию РФ их семей.

"Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка", – написал Володин в своем телеграм-канале, добавив, что это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов.

Вместе с тем председатель ГД напомнил, что за прошлый год депутаты приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. В настоящее время работа продолжается, добавил Володин.

С 5 февраля в России начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Реестр будет опубликован на портале МВД РФ. Граждане будут в нем находиться до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из РФ либо до урегулирования правового положения на территории страны.

В частности, поводом для включения в перечень могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора и сокращение срока временного пребывания.