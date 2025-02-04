В Госдуму внесен проект об ограничении срока трудового договора для мигрантов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в нижнюю палату парламента проект, которым предлагается ограничить срок заключения трудового договора для мигрантов до одного года. Документ доступен в думской электронной базе.

Изменения могут внести в Трудовой кодекс России и закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Законопроектом предлагается ограничить срок заключения трудового договора одним годом для иностранцев, за исключением трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов. Такой срок является достаточным для реализации задач, для которых приглашается иностранный работник, говорится в пояснительной записке.

Также проектом предполагается, что после истечения срока действия трудового договора или его досрочного расторжения мигрант будет обязан покинуть Россию в течение 10 дней, если не заключит новый договор за 20 рабочих дней после ухода с прошлого места работы. Если иностранный гражданин не покинет РФ в указанный срок, то будет депортирован.

Авторы инициативы считают, что реализация законопроекта позволит сократить количество нелегальных мигрантов, будет обеспечивать увеличение работающих иностранцев на законных основаниях, а также обеспечит приоритетный порядок трудоустройства россиян.

По данным МВД, сейчас на российской территории пребывают порядка 670 тысяч нелегальных мигрантов. Более половины из них составляют женщины. До 30 апреля они могут легализовать свой статус, в противном случае будут обязаны покинуть Россию, сказал первый замглавы ведомства Александр Горовой.