Медведев призвал немедленно выдворять из РФ мигрантов-наркоманов

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Мигрантов, зараженных опасными инфекциями или употребляющих наркотики, необходимо незамедлительно выдворять за пределы РФ, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства. Видео совещания опубликовано на странице политика в соцсети "ВКонтакте".

"Нужно проработать механизм совместных действий ведомств на всех этапах, добиться, чтобы те иностранцы, у которых есть подобного рода заболевания или наркотическая зависимость, максимально быстро выдворялись с территории нашей страны", – отметил Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза поручил проработать механизм, который бы исключал возможность для мигрантов, употребляющих наркотики, легализоваться в стране и получить российское гражданство.

"Нередко такие лица скрываются от контроля и продолжают жить в нашей стране. Есть и факты, когда иностранцы с такими проблемами легализовывались и даже получали гражданство нашей страны. Это, конечно, безобразие!" – подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что низкоквалифицированные мигранты должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности. При этом отечественная миграционная политика должна отвечать интересам страны, а не каких-то других иностранных государств, как бы они не были важны, добавил зампред Совбеза.