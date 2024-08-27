Медведев заявил, что без миграционной политики страна может "треснуть"

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Запад показал, что без миграционной политики страна "просто треснет". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.

Политик назвал миграционную политику очень сложной и тонкой вещью. Нельзя сказать, что западные страны ее провалили, так как в России в этой сфере тоже много проблем, указал он.

По словам Медведева, простого решения миграционного вопроса быть не может, поскольку страна должна иметь разные трудовые ресурсы.

"С другой стороны, все, кто приезжает, должны жить по нашим правилам. Они должны чувствовать себя частью страны", – цитирует его ТАСС.

Зампред Совбеза считает, что если мигранты приехали в РФ, то они должны понимать историю страны, владеть языком, правильно себя вести и не навязывать никакие порядки. При этом, подчеркнул Медведев, "испытательного срока" у иностранцев быть не должно.

"Нужно просто тогда моментально от них избавляться, а не какие-то испытательные сроки им давать, <...> это, кстати, тоже практика и других стран – если ты не уважаешь законы страны пребывания, значит, высылка в максимально короткий срок", – высказался он и добавил, что универсального средства в этом вопросе нет.

В настоящее время депутаты Госдумы рассматривают 28 законопроектов в сфере миграционной политики. Как уточнил спикер ГД Вячеслав Володин, 6 законопроектов были внесены на рассмотрение в августе, еще 6 подобных законов нижняя палата парламента приняла уже в этом году. Он объяснил, что предлагается ограничить иностранцам заниматься определенными видами деятельности, включая сферу медицины и образования, а также ввести для них обязательное взятие отпечатков пальцев при въезде в страну.