Минобрнауки РФ рекомендовало снимать на видео всю процедуру экзамена для мигрантов

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В России предложили снимать на видео всю процедуру экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для мигрантов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие рекомендации министерства образования и науки.

Речь в данном случае идет и о письменной части, пояснили в ведомстве.

Методические рекомендации разрабатывались с учетом позиции правоохранительных органов, Минпросвещения и Рособрнадзора. Их направили в организации, которые проводят такие экзамены для приезжих.

Также министерство считает необходимым установить единую стоимость экзамена во всех российских регионах.

Мигрантам необходимо сдавать экзамен по русскому языку так же, как это делают российские выпускники, считает руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркивал, что к приезжим не должно быть никакой предвзятости. По словам Музаева, закон должен быть одинаков для каждого человека.