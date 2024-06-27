Глава Рособрнадзора Музаев: мигранты должны сдавать экзамен по русскому языку

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Мигранты должны сдавать экзамен по русскому языку так же, как это делают выпускники РФ, считает руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех", – передает ТАСС его слова.

Ранее Рособрнадзор направил пяти вузам предостережения о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку для иностранцев и выдачи им соответствующего сертификата. В числе вузов оказались РУДН, РГПУ и другие.

Также ведомство сообщило о планах проверить 13 учебных заведений, которые проводят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для мигрантов.