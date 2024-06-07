Путин: РФ нужны трудовые мигранты, но только квалифицированные

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Россия нуждается в квалифицированных трудовых мигрантах со знанием языка. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

"Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки, со знанием языка, знанием наших традиций и так далее", – пояснил президент.

При этом миграция не должна создавать проблем на рынке труда и в быту для граждан РФ, уверен президент. Сейчас, по его словам, в стране не выстроено осмысленной миграционной политики и существуют проблемы.

Сомнения, продолжил Путин, вызывает эффективность работы миграционной службы в составе МВД. Он напомнил, что орган погрузили в ведомство по соображениям безопасности.

Ранее в Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции. Операцию по выявлению и задержанию лиц провели ФСБ и СК РФ. Среди задержанных оказались должностные лица управления по вопросам миграции УМВД.

