Чернышенко предупредил о надвигающейся демографической яме в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России в ближайшее время может наступить демографическая яма, так как к 2030 году дефицит работников достигнет более 2,4 миллиона человек. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

"У нас надвигается страшная демографическая яма, хотим мы или нет", – заявил он.

По его словам, это связано с сокращением числа выпускников, поступающих в вузы. Чернышенко также уточнил, что пока нет понимания того, как решать эту ситуацию.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров и квалификации. По его словам, эту проблему нельзя будет решить за счет мигрантов. Он указал на то, что нужны другие подходы.

Как утверждает Путин, правительство России совместно с бизнесом будут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов.

