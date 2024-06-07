07 июня, 10:32Общество
Чернышенко предупредил о надвигающейся демографической яме в России
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России в ближайшее время может наступить демографическая яма, так как к 2030 году дефицит работников достигнет более 2,4 миллиона человек. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.
"У нас надвигается страшная демографическая яма, хотим мы или нет", – заявил он.
По его словам, это связано с сокращением числа выпускников, поступающих в вузы. Чернышенко также уточнил, что пока нет понимания того, как решать эту ситуацию.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров и квалификации. По его словам, эту проблему нельзя будет решить за счет мигрантов. Он указал на то, что нужны другие подходы.
Как утверждает Путин, правительство России совместно с бизнесом будут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов.
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