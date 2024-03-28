Россиянам рассказали, когда лучше всего устраиваться на работу

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Эксперты проанализировали 414 тысяч опубликованных вакансий и 1,3 миллиона откликов, совершенных на одном из сервисов по поиске работы в период с сентября 2023 по февраль 2024 года, и выяснили, что самыми активными днями недели являются вторник и четверг с 15:00 до 16:00. Об этом сообщает газета "Известия".

Также работодатели активно выкладывают предложения о работе в понедельник и пятницу в течение вышеуказанного временного диапазона. А самым неактивным будним днем для размещения вакансий стала среда.

Различия в активности также наблюдаются в зависимости от региона. Например, компании из Санкт-Петербурга и Ленинградской области чаще публикуют вакансии в понедельник и вторник с 15:00 до 16:00. Организации из Екатеринбурга и Свердловской области обычно размещают предложения о работе во вторник ближе к вечеру – с 17:00 до 18:00.

Работодатели Краснодарского края и Республики Татарстан – они публикуют вакансии по пятницам с 15:00 до 16:00. А московские работодатели обычно предпочитают размещать предложения о работе в понедельник и четверг с 15:00 до 16:00.

Откликаются на предложения чаще всего по вторникам, немного меньше – в понедельники и среды. Временной пик активности кандидатов приходится на 12:00–13:00. В выходные же активность поисков и спросов снижается как у соискателей, так и у работодателей.

Уточняется, что жители столичного региона чаще откликаются по вторникам с 12:00 до 13:00. Петербуржцы предпочитают делать это в понедельник, краснодарцы – в среду с 12:00 до 13:00, а жители Татарстана – в понедельник в этот же промежуток времени.

Кроме того, 25 марта россиянам предложили принять участие в опросе на тему проблем при составлении резюме. Из результатов выяснилось, что 32% респондентов отметили, что им сложно формулировать свои достижения, а 20% опрошенных указали в качестве главной трудности описание навыков. Кроме того, трудности с описанием опыта работы отметили 18% участников исследования, а 13% испытывают трудности с оформлением. Столько же не любят перечислять свои обязанности.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, какая информация в соцсетях может отпугнуть работодателя. По ее мнению, подписка на радикально настроенные группы, а также пессимистичные посты и фотографии в неподобающем виде могут оттолкнуть потенциального нанимателя.