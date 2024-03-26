26 марта, 17:24Общество
HR-специалист рассказала, какая информация в соцсетях может отпугнуть работодателя
Фото: depositphotos/puhhha
Подписка на радикально настроенные группы, а также пессимистичные посты и фотографии в неподобающем виде могут оттолкнуть потенциального работодателя. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
По ее словам, сегодня работодатели хотят больше знать о человеке, которого рассматривают как потенциального сотрудника. Поэтому они могут проверить его страницы в социальных сетях.
"Работодателя зачастую интересует, в каких группах состоит кандидат. Если речь про какие-то радикальные организации, это может очень сильно отпугнуть. Также компании обращают внимание на высказывания соискателя и тональность публикаций, то есть она больше позитивная или негативная", – уточнила эксперт.
Потенциальный работодатель также может сделать определенные выводы, если в рабочее время соискатель размещает у себя на странице публикации из встроенных в соцсеть игр.
Кроме того, человек рискует отпугнуть организацию, публикуя фотографии непристойного содержания. Например, кадры, где кандидат предстает в нетрезвом виде.
Ранее россиян предупредили, что чрезмерное освещение личной жизни в социальных сетях может привлечь внимание мошенников. Например, публикации об отъезде на отдых рискуют стать сигналом для воров, что владельцев квартиры нет дома. Также не рекомендуется сообщать о покупках, например, машины. Это тоже может заинтересовать аферистов.