HR-специалист рассказала, какая информация в соцсетях может отпугнуть работодателя

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Подписка на радикально настроенные группы, а также пессимистичные посты и фотографии в неподобающем виде могут оттолкнуть потенциального работодателя. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, сегодня работодатели хотят больше знать о человеке, которого рассматривают как потенциального сотрудника. Поэтому они могут проверить его страницы в социальных сетях.

"Работодателя зачастую интересует, в каких группах состоит кандидат. Если речь про какие-то радикальные организации, это может очень сильно отпугнуть. Также компании обращают внимание на высказывания соискателя и тональность публикаций, то есть она больше позитивная или негативная", – уточнила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Особенно пугают кандидаты-пессимисты, которым все плохо, и они перекладывают ответственность, ищут виноватых в своих постах. Это сразу переносится на отношение человека к работе. Безусловно, многие организации не хотят, чтобы происходила интоксикация коллектива.

Потенциальный работодатель также может сделать определенные выводы, если в рабочее время соискатель размещает у себя на странице публикации из встроенных в соцсеть игр.

Кроме того, человек рискует отпугнуть организацию, публикуя фотографии непристойного содержания. Например, кадры, где кандидат предстает в нетрезвом виде.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Сегодня многие просто заводят фейковую страницу, которую называют по-другому. И тихо где-то что-то комментируют. А со своего аккаунта, где реальные имя и фамилия, ничего не размещается. Но сейчас есть такие технологии, которые позволяют отследить любой цифровой след каждого человека.

Ранее россиян предупредили, что чрезмерное освещение личной жизни в социальных сетях может привлечь внимание мошенников. Например, публикации об отъезде на отдых рискуют стать сигналом для воров, что владельцев квартиры нет дома. Также не рекомендуется сообщать о покупках, например, машины. Это тоже может заинтересовать аферистов.

