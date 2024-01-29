Эксперт рассказал, какую информацию опасно публиковать в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В соцсетях не стоит публиковать провокационные фотографии, а также раскрывать информацию о своих перемещениях. Об этом Москве 24 заявил эксперт в области безопасности Александр Власов.

Прежде всего в Сети не рекомендуется размещать провокационные фотографии, в том числе с вечеринок. Особенно если человек находится в поиске работы. "Потому что ваш потенциальный работодатель может отсматривать соцсети. Если вы делаете что-то неприличное, это может оттолкнуть его", – подчеркнул эксперт.





Александр Власов эксперт в области безопасности Вторая самая распространенная ошибка – размещать в соцсетях посты типа: "Мы уезжаем на отдых на две недели". Так вы сообщаете потенциальным ворам, что вас не будет дома и в вашу квартиру можно заходить. Еще одна ошибка – если информируете о том, что купили новую машину. Это тоже сигнал для злоумышленников.

Также не стоит публиковать информацию о финансовой организации, в которой человек получает обслуживание. В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда в банке выстраивается очередь и клиент решает пожаловался на это на своей странице.

"Это сигнал мошенникам, что человек обслуживается в конкретной финансовой организации. Потом злоумышленники звонят и выдают большое количество информации, что у вас есть вклад и так далее. Чтобы вы поверили, что этот звонок из банка. Эти данные мошенники чаще всего черпают там, где вы их сами и разместили. Когда звонят аферисты и уверенно все рассказывают, у человека возникает некое инстинктивное доверие и он клюет, а дальше идут уже всякого рода разводки", – предупредил Власов.

Ранее россиянам рассказали, как сделать пароль надежным. Для безопасности в нем рекомендуется использовать набор бессмысленных символов – цифр и букв. При этом в комбинации должно присутствовать не менее 8 знаков. Если пароль состоит из каких-то слов, занесенных в словари, то он не такой надежный и может быть подобран злоумышленниками.

