Аналитик назвал опасность определителей номера при установке их на смартфон

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Приложения для определения номера могут собирать личные данные владельца телефона. Об этом заявил в бесед с "Газетой.ру" руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, при установке такие приложения могут запрашивать доступ не только к списку контактов, но и к сообщениям, файлам, документам, микрофону и другим конфиденциальным данным пользователя. В результате информация о человеке может передаваться не только разработчику, но и сторонним организациям, предупредил эксперт.

Ульянов объяснил, что пользователь должен решить, готов ли он предоставить приложению такие разрешения. Он указал, что в группу повышенного риска входят программы с небольшим числом установок, недавно добавленные в магазин приложений и те, которые надо устанавливать из сторонних источников.

Специалист добавил, что определитель номера и спам-фильтр на смартфоне являются дополнительным уровнем защиты. В заключение аналитик отметил, что такие приложения не на 100% могут точно распознавать входящие звонки.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Владов для борьбы со спамом рекомендовал установить защиту на телефон и игнорировать входящие вызовы с незнакомых номеров. Он уточнил, что поступающие спам-звонки не всегда означают, что мобильный номер человека оказался во взломанной базе данных. С его слов, список номеров может генерироваться путем подставления цифр, после чего он загружается в робота, и тот начинает прозвон.

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