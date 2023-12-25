Эксперт рассказал о методе стопроцентной защиты от спам-звонков

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Нежелательных звонков можно избежать, если игнорировать входящие с незнакомых номеров и установить защиту от спама. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.





Александр Власов эксперт в области безопасности Первый способ самый жестокий – это не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Для некоторых, кто часто делает заказы в интернет-магазинах или должен общаться с людьми по работе, это практически невозможно. Но если вы пенсионер, не оформляете себе доставку, то лучше вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Это 100% защита.

Еще один вариант борьбы с нежелательными звонками – посмотреть, предлагает ли мобильный оператор защиту от спама. "Сейчас многие операторы связи предлагают недорого пакеты, где есть защита от спам-звонков", – отметил специалист.

Власов добавил, что поступающие спам-звонки не всегда означают, что номер человека оказался в базе данных, которую взломали. "Сейчас можно вообще ничего не красть, а самостоятельно написать список номеров. Сгенерировать их путем подставления чисел. Начиная с пятой цифры номера можно подставлять любые цифры. Потом этот список загружается в робота, и он начинает прозванивать и выдает информацию, где ему ответили", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что телефонные аферисты начали чаще звонить гражданам РФ, представляясь сотовыми операторами. В сравнении с сентябрем в октябре таких звонков стало втрое больше, а в ноябре – вчетверо. Мошенники убеждают жертв, что действие их договора на предоставление услуг связи либо сим-карты подходит к концу, но данные об этом якобы не отображаются в личном кабинете. Вместе с тем злоумышленники пытаются получить конфиденциальные сведения граждан и одноразовые коды.

