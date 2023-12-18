Мошенники стали в четыре раза чаще звонить россиянам от имени сотовых операторов

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Мошенники стали в разы чаще звонить россиянам и представляться сотовыми операторами. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, в ноябре подобных звонков было в четыре раза больше, чем в сентябре. Злоумышленники сообщают гражданам о необходимости продлить действие сим-карты. Эту схему начали активно использовать в конце лета, теперь она является одной из самых популярных.

Мошенники объясняют жертве, что об истечении срока сим-карты или договора на предоставление услуг связи приходится уведомлять по телефону, поскольку в личном кабинете данная информация не отображается.

Таким способом аферисты пытаются узнать учетные данные и одноразовые коды, чтобы затем установить переадресацию СМС или выпустить дубликат сим-карты. Тогда злоумышленники смог зайти в личный кабинет клиента и получить доступ к другим сервисам.

Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с фальшивым розыгрышем билетов на новогодние концерты и "Кремлевскую елку".

Гражданам направляется массовая рассылка в мессенджеры, где предлагают поучаствовать в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия. К сообщению прилагается фишинговая ссылка, там просят оставить свою заявку, ввести персональные данные и данные платежной карты для якобы оплаты комиссии в случае победы.



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