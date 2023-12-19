Россиян предупредили о новом способе мошенничества на маркетплейсах

Фото: 123RF/antonioguillem

Мошенники начали использовать новую схему обмана на маркетплейсах. Они указывают под карточкой товара контакт телеграм-канала, который якобы предлагает покупателям заработать при написании отзывов. Об этом рассказала аналитик группы анализа внешних цифровых рисков компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Бакулина.

По ее словам, при переходе пользователей перенаправляют на телеграм-бот, который присылает инструкцию, как оставить отзыв на различных площадках.

"К каждому из сервисов есть отдельная инструкция. Для работы требуется аккаунт на маркетплейсах OZON или Wildberries, а также активные заказы", – приводит слова Бакулиной "Газета.ру".

После того как пользователь оставил отзыв и загрузил его скриншот в телеграм-бот, ему обещают перевести деньги на карту, но в процессе оплаты злоумышленники временно списывают средства со счета "в целях безопасности".

Как рассказал руководитель департамента по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, такие схемы привлекают пользователей, желающих получить легкие деньги в Сети, а в итоге они становятся жертвами аферистов.

"Такая схема ориентирована на людей, которые невнимательно относятся к вводимым данным или надеются, что потраченное время каким-то образом можно превратить в доход, и ведутся на классическую "удочку" злоумышленников", – пояснил эксперт.

Он рекомендовал пользователям не участвовать в таких схемах и быть бдительными, чтобы не потерять деньги.

Ранее россиян предупредили об опасности оплаты товаров через QR-код. По словам руководителя команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закаряна, мошенники часто меняют в магазинах QR-коды на свои реквизиты. Если человек попадется на такую уловку, то вернуть деньги не получится.

Эксперт также призвал быть внимательнее при онлайн-оплатах. Мошенники могут использовать QR-коды и коды с фишинговыми ссылками, чтобы завладеть данными покупателей.

Количество звонков от мошенников увеличилось в четыре раза с лета 2023 года