Эксперт предупредил россиян об опасности оплаты товаров через QR-код

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Мошенники часто используют оплату по QR-коду для получения личных данных покупателей. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закаряна.

Как рассказал эксперт, этот способ оплаты небезопасен в отличие от платежей с помощью банковской карты. Во время оплаты в магазинах важно проверять кто получатель, так как мошенники часто меняют QR-коды на свои реквизиты. Если человек попадется на такую уловку, то вернуть деньги уже нельзя, отметил Закарян.

Он посоветовал использовать QR-коды, которые формируются под каждую покупку отдельно.

Еще эксперт призвал быть внимательнее при онлайн-оплатах. По его словам, злоумышленники могут использовать фейковые QR-коды и коды с фишинговыми ссылками. Закарян также посоветовал не доверять лотереям и акциям с подозрительно выгодными условиями, где используются QR-коды.

Кроме того, он рассказал, что кешбэк за оплату по QR-коду может не всегда начисляться. Совершать платеж таким способом нужно в торговых точках со стабильным интернетом, иначе есть риск, что покупка не состоится, а деньги спишутся. В таком случае если деньги переведены на правильный счет магазина, то позже их вернут, заключил эксперт.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал, что самая популярная схема обмана россиян в интернет-магазинах – подлог формы для доставки, ссылки на которые присылают мошенники.

При вводе данных карты в такую форму на поддельном сайте деньги покупателя могут списаться. При этом злоумышленники пытаются получить СМС-коды авторизации с помощью методов социальной инженерии, отметил эксперт.

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