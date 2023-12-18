Эксперты назвали четыре случая, когда банк может заблокировать карту

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Банк может заблокировать карту при сомнительных переводах и в некоторых других случаях. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Если какие-то переводы банк посчитает подозрительными, то карту он вправе заблокировать. Например, это может произойти, если переводы делались слишком часто или были очень крупными", – пояснил эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Банковскую карту могут заблокировать, если вы три раза неправильно вводите ее ПИН-код, например при покупке или пользовании банкоматом.

Также банки блокируют пластик, когда срок его действия закончился. Однако это не касается карт Visa и Mastercard, рассказал Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Как правило, если срок действия карты подходит к концу, с клиентом пытаются связаться за месяц до блокировки с просьбой зайти в отделение и забрать новую карту, привязанную к этому же счету. Но если мы говорим о картах Visa и Mastercard, которые ушли из России, то их банки просто автоматически пролонгируют без перевыпуска", – уточнил специалист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Банк также может заблокировать карту после смерти владельца. Но происходит это не сразу, а только после того, как информация о случившемся поступит в организацию от других органов. Если владелец скончался, но банк карту еще не успел заблокировать, при этом родственники или близкие снимают с нее деньги, это приравнивается к краже денежных средств.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые несут денежные переводы на карту от неизвестного отправителя. Отмечается, что таким образом могут действовать аферисты. Сперва жертва получает на пластик 100 или даже 1 000 рублей. Далее ей перезванивают мошенники и представляются сотрудниками финансовой организации. Они сообщают, что человеку одобрили кредит и часть этих средств ему якобы уже была переведена. Затем пытаются выведать конфиденциальные данные, а также код из СМС-сообщения.

