Эксперт объяснил, что нужно срочно делать при потере банковской карты

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В случае потери банковской карты следует незамедлительно сообщить об этом банку, посоветовал Москве 24 эксперт в области безопасности Александр Власов.

По его словам, во время звонка необходимо попросить признать недействительными все транзакции с момента, когда вы обнаружили пропажу, и заблокировать карту. Такой подход поможет сохранить имеющиеся на счету средства и защититься от кражи.



Александр Власов эксперт в области безопасности Есть достаточно много сервисов и магазинов, где можно расплачиваться картой без ПИН-кода до определенной суммы: в каких-то магазинах – до 1 000 рублей, а в некоторых – уже и до 3 000. Также картой могут воспользоваться на интернет-сервисах, где не требуется СМС-подтверждение, и тоже что-нибудь купить.

Ранее россиянам назвали наиболее безопасный способ хранения безналичных денег. Рекомендуется держать их на сберегательном банковском счете. На карте лучше оставлять небольшую сумму денег, которая необходима для повседневных нужд, и пополнять ее по необходимости.

