04 декабря, 18:59Безопасность
Эксперт объяснил, что нужно срочно делать при потере банковской карты
Фото: depositphotos/samsonovs
В случае потери банковской карты следует незамедлительно сообщить об этом банку, посоветовал Москве 24 эксперт в области безопасности Александр Власов.
По его словам, во время звонка необходимо попросить признать недействительными все транзакции с момента, когда вы обнаружили пропажу, и заблокировать карту. Такой подход поможет сохранить имеющиеся на счету средства и защититься от кражи.
Ранее россиянам назвали наиболее безопасный способ хранения безналичных денег. Рекомендуется держать их на сберегательном банковском счете. На карте лучше оставлять небольшую сумму денег, которая необходима для повседневных нужд, и пополнять ее по необходимости.
Читайте также