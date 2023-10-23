Эксперт рассказал, как действовать при звонке с неизвестного номера

Пропавшую в столице главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки Маргариту Стручеву удалось найти. Выяснилось, что за ее исчезновением стоят телефонные мошенники. Аферисты убедили пожилую женщину не только отдать свои сбережения, но также взять кредит и начать скрываться, меняя отели. Рассказываем подробности и спрашиваем у специалиста, как защититься от телефонных мошенников.



Похищение, которого не было?

Пропавшую в Москве главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 65-летнюю Маргариту Стручеву удалось найти. Выяснилось, что женщина попала под влияние телефонных аферистов. Из-за этого она сама около недели скрывалась от родственников и правоохранительных органов по разным гостиницам, поскольку боялась, что ее преследуют преступники.

Родные в беседе с журналистами РЕН ТВ рассказали, что сейчас женщина приходит в себя. "Она находится в шоковом состоянии. Но потихоньку отходит", – отметил родственник библиотекаря.

По его словам, Стручеву убедили, что ей нужно помогать "следствию" искать преступников. "Ей угрожали, что если вы вдруг хоть одному человеку скажете, то на вас будет распространяться закон о гостайне и вы попадете под уголовное преследование", – уточнил родственник.



Заявление о пропаже Стручевой поступило в полицию 17 октября. Предположительно, его написала племянница библиотекаря. Она рассказала, что в тот день общалась с взволнованной тетей, которая попросила у нее 5 миллионов рублей. Затем, со слов племянницы, ей поступил звонок с неизвестного номера. На другом конце линии был мужчина, говоривший с украинским акцентом. Он якобы потребовал 5 миллионов рублей в обмен на сохранение жизни Стручевой.



По данным СМИ, злоумышленники впервые связались со Стручевой 2 октября. Они сообщил, что со счета женщины в банке пытаются похитить средства. Для спасения накоплений мошенник предложил ей сначала обналичить деньги. Затем перевести их на "безопасные счета", что библиотекарь и сделала. Кроме того, аферисты убедили ее взять кредиты в нескольких банках и также перечислить им средства. Один из займов был сделан под залог квартиры.





родственник Маргариты Стручевой Деньги, которые она копила, – с них началось. Все сбережения, которые есть, она сняла, отправила на счет, который ей указали. Ну а потом вообще заложила квартиру и взяла кредит, чтобы дальше как бы искать преступников.

Очередной звонок от мошенников Стручева, предположительно, получила 4 октября. Злоумышленники попросил библиотекаря посодействовать в "спасении" средств другой пенсионерки. К ее дому приехала еще одна жертва аферистов с 1,2 миллиона рублей. Женщины вместе через банкомат перевели эту сумму злоумышленникам. Под влиянием мошенников схожую "помощь" библиотекарь оказала еще нескольким пенсионеркам. Одна из потерпевших таким образом якобы лишилась 12 миллионов рублей, сообщают СМИ.

Позднее, 13 октября, со Стручевой связалась соседка и рассказала, что ее разыскивают правоохранители. Библиотекарь, в свою очередь, позвонила злоумышленникам и спросила, что делать. Аферисты сообщили, что ее якобы преследуют преступники, и посоветовали начать скрываться. Женщину убедили прятаться в разных гостиницах и никому не сообщать о своем местонахождении. Отыскать ее получилось только 20 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, ущерб, который аферисты нанесли женщине, составил 9 миллионов рублей.



Правила безопасности

Для защиты от мошенников в первую очередь не стоит отвечать на звонки с незнакомого номера. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.





Александр Власов эксперт в области безопасности Не надо брать звонки с незнакомых номеров. Особенно пожилым людям, так как им свойственны повышенная внушаемость и вера в то, что им действительно звонят из банка или из налоговой, полиции, КГБ, откуда угодно.

Эксперт напомнил, что сотрудники служб безопасности банков, правоохранительных органов и силовых ведомств никогда сами не набирают гражданам для проведения каких-либо операций. Если человек столкнулся с таким звонком, то ему следует записать номер и сразу же положить трубку, а не продолжать разговор. После этого желательно оповестить родственников, рассказать им о произошедшем.

"При этом перезванивать мошенникам не надо никогда. Все эти звонки из полиции, прокуратуры, налоговой, Центробанка и "вашего" банка – это мошенники. Они хотят только одного – забрать ваши деньги", – подчеркнул Власов.

Помимо того, специалист посоветовал не произносить в телефонном разговоре с незнакомцами слов, которые можно использовать для ответов банковским роботам.

"При любом звонке не используйте слова "да", "я" и подобные, а также старайтесь не называть цифр. У нас сильно развивается удаленное банковское обслуживание с помощью роботов. Злоумышленники могут записать ответы и использовать их для похищения средств", – предупредил Власов.

По словам эксперта, лучше вводить в привычку другие варианты ответов, например "слушаю вас". Также вместо нежелательной беседы с неизвестными людьми можно сообщить, что они ошиблись номером, и положить трубку.

