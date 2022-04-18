Эксперт назвал безопасный способ хранения безналичных денег

16:56
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в разговоре с Москвой 24 посоветовал не хранить деньги на банковской карте. Вместо этого лучше использовать сберегательный счет.
Ранее в Сбербанке рассказали, что финансовой организации удалось остановить масштабную атаку на россиян, владеющих банковскими картами. Массовые списания попыталась инициировать украинская компания, которая занимается разработкой мобильных приложений. Она собирала и хранила данные по картам своих клиентов и в один день запросила средства по всей накопленной базе.
По словам Власова, на банковской карте лучше держать небольшую сумму денег для определенных покупок и пополнять ее по мере надобности. Такая схема не только защитит средства от злоумышленников, но и поможет управлять семейным бюджетом, говорит эксперт.
"Если вы скажете себе, что на неделю у меня должно вот столько-то уходить и будете себе на карту только эту сумму переводить, то будет все прекрасно", – поясняет специалист.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые активизировались на фоне того, что в App Store, Google Play и AppGallery стали недоступны для скачивания некоторые банковские приложения. О новой опасности рассказали в Роскачестве. Под видом приложений или способов снять ограничения аферисты распространяют вредоносные программы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: