Эксперт назвал безопасный способ хранения безналичных денег

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в разговоре с Москвой 24 посоветовал не хранить деньги на банковской карте. Вместо этого лучше использовать сберегательный счет.

Ранее в Сбербанке рассказали, что финансовой организации удалось остановить масштабную атаку на россиян, владеющих банковскими картами. Массовые списания попыталась инициировать украинская компания, которая занимается разработкой мобильных приложений. Она собирала и хранила данные по картам своих клиентов и в один день запросила средства по всей накопленной базе.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности На карте, которой вы постоянно пользуетесь, особенно при онлайн-покупках, в магазин с которой ходите, лучше деньги не хранить, а перевести их на сберегательный счет, который вы можете пополнять или, наоборот, с него забирать сумму без всяких штрафов. Вы же не пользуетесь этим сберегательным счетом повседневно и не оставляете его реквизиты по несколько раз на дню бог знает где.

По словам Власова, на банковской карте лучше держать небольшую сумму денег для определенных покупок и пополнять ее по мере надобности. Такая схема не только защитит средства от злоумышленников, но и поможет управлять семейным бюджетом, говорит эксперт.

"Если вы скажете себе, что на неделю у меня должно вот столько-то уходить и будете себе на карту только эту сумму переводить, то будет все прекрасно", – поясняет специалист.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые активизировались на фоне того, что в App Store, Google Play и AppGallery стали недоступны для скачивания некоторые банковские приложения. О новой опасности рассказали в Роскачестве. Под видом приложений или способов снять ограничения аферисты распространяют вредоносные программы.