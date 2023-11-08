Юрист предупредил об опасности неизвестных переводов на карту

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Пришедший на карту денежный перевод от неизвестного человека или компании может быть частью мошеннической схемы, предупредил юрист Андрей Лисов в беседе с агентством "Прайм".

Сначала жертве приходит сумма в размере нескольких 100 или даже 1 000 рублей. Затем поступает звонок от неизвестного, который представляется сотрудником финансовой организации и рассказывает, что на человека был оформлен кредит или микрозайм.

Затем мошенник будет требовать у жертвы конфиденциальные данные и попросит сказать код из СМС-сообщения. Юрист советует не передавать никакую информацию, включая реквизиты банковской карты и коды СМС.



Далее на жертву либо действительно оформят микрозайм и переведут деньги, либо заем оформят, но деньги оставят себе. Так или иначе, пострадавшему все равно придется платить с процентами на всю сумму.



"Мошенники будут применять психологические уловки, но стойте на своем: заявку не подавали, в заемных средствах не нуждаетесь, никакие данные по телефону передавать не будете", – считает юрист.

В случае если злоумышленникам все же удалось обмануть, то необходимо срочно обратиться в полицию, а также к юристу. Последний поможет избежать проблем при взыскании долга.

Также Лисов советует в такой ситуации постараться выяснить отправителя либо обратиться в банк, чтобы эти средства вернули отправителю.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о самых распространенных способах мошенничества, среди которых есть звонок от сотрудников банка, правоохранительных органов или родственников, которые попали в ДТП.

В частности, злоумышленники могут представляться работниками банка и требовать срочного перевода на якобы "безопасный счет".

Прокуратура Москвы назвала 10 самых распространенных уловок мошенников