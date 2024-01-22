22 января, 13:36Безопасность
Эксперт рассказал, стоит ли заклеивать камеру на ноутбуке и смартфоне
Фото: 123RF/radilaradilova
Заклеивание камеры на ноутбуке и смартфоне – избыточная мера. Об этом Москве 24 заявил эксперт в области безопасности Александр Власов.
Сегодня все больше людей боятся, что устройства могут за ними следить. Но такое опасение в основном – надуманная фобия, полагает эксперт.
Гораздо больше шансов у граждан попасться на удочку телефонных мошенников. Поэтому людям стоит прежде всего думать о том, как защититься от них, подчеркнул Власов.
"Парадокс заключается в том, что люди, которые больше всего беспокоятся о своей безопасности, о том, что надо заклеивать камеры на ноутбуке, отключать все функции в смартфоне и вообще пользоваться кнопочным телефоном, именно они в большинстве случаев становятся жертвами всяких телефонных мошенников. Лучше думать о том, как не попасться на их удочку, потому что у них у гораздо больше возможностей вас обмануть", – заключил эксперт.
Ранее россиянам рассказали, по каким признакам можно определить, что телефон прослушивается. В частности, насторожить должна быстрая скорость разрядки батареи при совершении пользователем определенных действий. К ним, например, относятся переписка в мессенджерах и разговор по телефону. Сюда же относятся сильный нагрев трубки во время беседы и помехи на линии.
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