Эксперт рассказал, стоит ли заклеивать камеру на ноутбуке и смартфоне

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Заклеивание камеры на ноутбуке и смартфоне – избыточная мера. Об этом Москве 24 заявил эксперт в области безопасности Александр Власов.

Сегодня все больше людей боятся, что устройства могут за ними следить. Но такое опасение в основном – надуманная фобия, полагает эксперт.





Александр Власов эксперт в области безопасности Нужно понимать, что по большому счету никому вы не нужны. Никто не будет тратить деньги на то, чтобы за вами следить, прослушивать ваши телефоны, если вы, конечно, не Ангела Меркель или не Макрон.

Гораздо больше шансов у граждан попасться на удочку телефонных мошенников. Поэтому людям стоит прежде всего думать о том, как защититься от них, подчеркнул Власов.

"Парадокс заключается в том, что люди, которые больше всего беспокоятся о своей безопасности, о том, что надо заклеивать камеры на ноутбуке, отключать все функции в смартфоне и вообще пользоваться кнопочным телефоном, именно они в большинстве случаев становятся жертвами всяких телефонных мошенников. Лучше думать о том, как не попасться на их удочку, потому что у них у гораздо больше возможностей вас обмануть", – заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, по каким признакам можно определить, что телефон прослушивается. В частности, насторожить должна быстрая скорость разрядки батареи при совершении пользователем определенных действий. К ним, например, относятся переписка в мессенджерах и разговор по телефону. Сюда же относятся сильный нагрев трубки во время беседы и помехи на линии.

