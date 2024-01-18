Эксперт рассказал, можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь

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Ночная зарядка смартфона не опасна, если для этого используются подходящее зарядное устройство и исправный кабель. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, предпочтительно заряжать смартфон именно ночью, так как за время сна своего владельца устройство может спокойно зарядиться.

"Если пытаться зарядить смартфон в течение дня и постоянно то включать, то выключать его из розетки, это не очень хорошо скажется на долговечности аккумулятора и самого устройства. Также пользоваться гаджетом во время заряда не совсем комфортно, потому что провод начинает перегибаться, переламываться, он оголяется", – отметил эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Ночью телефон спокойно полностью заряжается. Обычно большинству устройств, которые находятся в нормальном состоянии, заряда хватает хотя бы на день.

При этом не стоит переживать, что во время зарядки ночью смартфон будет перезаряжаться. "У нормальных современных устройств есть определенные контроллеры, которые проверяют заряд. И когда тот доходит до конца, то они просто отключают зарядку. Проверить это просто. Во время работы зарядное устройство будет нагреваться. Но когда заряд дошел до 100%, его температура стремится к комнатной. Зарядное устройство уже не горячее, потому что процесс заряда прекратился", – объясняет Ульянов.

Вместе с тем важно использовать только те зарядные устройства, которые подходят к телефону по всем параметрам.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Нужно использовать стандартные подходящие зарядки, не превышающие или не недостающие по тому номиналу, который они должны выдавать. Если сила тока слишком большая, это создает угрозу для жизни аккумулятора и устройства, могут быть воспламенение и перегрев. Если зарядка нормальная, стандартная, рекомендованная производителем и в исправном состоянии, то все процессы безопасны.

Во избежание пожара в хорошем состоянии нужно поддерживать не только само зарядное устройство, но и кабель. "Использование аксессуара, который не в порядке, может привести к взрывам, воспламенениям, замыканиям и прочим последствиям. Если где-то повреждена изоляция, провод не в порядке, то нужно такие вещи оперативно менять", – подчеркнул специалист.

Ранее были названы способы, благодаря которым можно уменьшить расход заряда аккумулятора у смартфонов. В частности, продлить жизнь гаджета получится, если снизить яркость его экрана. Кроме того, рекомендуется запретить не самым нужным приложениям работу в фоновом режиме.

