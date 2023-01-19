Эксперт рассказал о рисках использования пауэрбанка на улице зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян призвали не использовать пауэрбанк на улице в зимнее время года. О последствиях применения внешнего аккумулятора в морозную погоду рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Литий-ионные батареи, в основном используемые в пауэрбанках, на морозе очень сильно теряют свою емкость. Вплоть до 50% емкости аккумулятора", – отметил он.

По его словам, есть специальные аккумуляторы, которые предназначены для использования в условиях низких температур, однако такие устройства не являются бюджетным вариантом и имеют нестандартные размеры.

Кузьменко предупредил, что и емкость аккумулятора телефона быстро уменьшается и при использовании пауэрбанка зимой.

Есть риск того, что оба устройства просто сломаются, подчеркнул эксперт. Специалист также добавил, что из-за конденсата, который появляется внутри, может случиться короткое замыкание материнской платы. Есть вероятность того, что оно позднее негативно скажется на работе гаджета, сообщил Кузьменко.

При коротком замыкании могут сломаться цепи питания или процессор. Ремонтировать устройство согласится не каждый специалист, поскольку необходимо будет установить точную причину поломки и аккуратно устранить дефект.

Тем, кто все-таки не может обойтись в мороз без пауэрбанка, Кузьменко посоветовал поместить телефон и внешний аккумулятор в карман или на дно сумки.

Ранее эксперт по "железу" и преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов рассказал, что одна из самых вредоносных для смартфона привычек – это брать его с собой в ванную.

По его словам, капли воды могут нанести непоправимый вред гаджету, а в случае падения на кафель не каждое устройство способно впоследствии нормально функционировать. Следует оставлять свой смартфон только в сухих местах, подчеркнул Ситнов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!