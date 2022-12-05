В "Лаборатории Касперского" назвали главные цифровые суеверия россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Самым распространенным цифровым суеверием среди жителей России стало утверждение о том, что при разговоре по телефону с незнакомыми людьми нельзя говорить "да" или "нет". В данный тезис верят порядка 75% респондентов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос от "Лаборатории Касперского".

По информации аналитиков, многие россияне убеждены, что аферисты способны использовать записанные ответы, чтобы украсть средства с банковского счета. В лаборатории подчеркнули, что одного голоса будет недостаточно для одобрения той или иной операции.

Также порядка 60% опрошенных считают, что сертификат HTTPS используется только на легальных и официальных сайтах. Это заблуждение, ведь на самом деле подобный документ означает, что на самом сайте никто не сможет украсть данные. Однако если портал поддельный, то кражи не избежать.

Помимо этого, 57% верят в заблуждение о том, что откат телефона до заводских настроек полностью стирает все данные о гаджете. Около 50% считают, что если смартфон не подключен к интернету, то его нельзя заразить вирусами. А 32% верят в миф, что режим "инкогнито" позволяет полностью анонимно использовать Сеть.

"Опасность мифов в том, что себе на пользу их могут использовать злоумышленники. В частности, создавать фишинговые сайты с HTTPS, усыпляя таким образом бдительность людей, или же ссылаться на распространенные заблуждения, чтобы убедить жертву принять нужное для мошенников решение", – рассказал специалист по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов рассказал, что почти каждое устройство и приложение является инструментом для отслеживания геолокации пользователя. Для того чтобы обезопасить смартфон от сбора метаданных, следует ограничить доступ к информации о месте нахождения.

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