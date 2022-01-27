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Киберэксперт рассказал, как создать сверхнадежный пароль

Ненадежный qwerty. Как придумать трудный для взлома пароль
технологии безопасность эксклюзив

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал Москве 24, что надежный пароль содержит от 12 знаков с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами.

В январе сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI опубликовал список самых популярных паролей 2021 года у россиян. В топ-10 вошли: "qwerty123", "qwerty1", "123456", "a11111", "123456789", "111111", "112233", "12345678", "12345" и "000000". Среди паролей на кириллице наиболее распространены: "йцукен", "пароль", "любовь", "привет", "наташа", "максим", "марина", "люблю", "андрей" и "кристина".

Надежный пароль содержит от 12 знаков с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами. К тому же важно использовать разные уникальные пароли для всех своих аккаунтов и правильно их хранить: лучше использовать для этого специальные решения – менеджеры паролей.
Дмитрий Галов
эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского"

Специалист рекомендовал периодически менять пароли. "Смена пароля может подстраховать человека на случай, если его пароль окажется в базах утекших данных. Как известно, от утечек на 100%, увы, не застрахован ни один сервис", – сказал Галов.

Самостоятельно проверить утечку пароля можно на определенных сайтах, добавил Галов. Одним из основных подходов при создании надежной комбинации являются кодовые фразы, которые базируются на сочетании нескольких существующих слов.

В прошлом довольно часто использовались редкие слова с подстановкой символов и вставкой случайных символов посередине, например "Tr1Ck" вместо "trick" или "84sk37b4LL" вместо "basketball". Сейчас алгоритмы взлома уже знакомы с этим методом, так что хорошие кодовые фразы обычно представляют собой сочетание распространенных слов, не связанных друг с другом и расположенных в бессмысленном порядке.
пресс-служба "Лаборатории Касперского"

Примером надежной кодовой фразы является "коровА!жгИ%алыЙ?фагоТъ" на основе слов "корова", "жги", "алый" и "фагот". Преимуществом кодовых фраз является то, что их легко запомнить и они устойчивы к словарным подборам.

Для защиты своих учетных данных эксперт по кибербезопасности рекомендует скачивать программы только из официальных магазинов приложений. Также он призывает не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, даже если их прислали знакомые или письмо якобы пришло от крупной организации.

Прежде чем вводить свои данные на каком-либо сайте, следует внимательно проверить его название в адресной строке. Специалист также рекомендовал установить надежное защитное решение, в том числе и на мобильных устройствах.

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Дату учредили для повышения осведомленности, пропаганды приватности и лучших способов защиты данных.

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Носатов Иван

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