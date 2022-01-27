Киберэксперт рассказал, как создать сверхнадежный пароль

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Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал Москве 24, что надежный пароль содержит от 12 знаков с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами.
В январе сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI опубликовал список самых популярных паролей 2021 года у россиян. В топ-10 вошли: "qwerty123", "qwerty1", "123456", "a11111", "123456789", "111111", "112233", "12345678", "12345" и "000000". Среди паролей на кириллице наиболее распространены: "йцукен", "пароль", "любовь", "привет", "наташа", "максим", "марина", "люблю", "андрей" и "кристина".
Специалист рекомендовал периодически менять пароли. "Смена пароля может подстраховать человека на случай, если его пароль окажется в базах утекших данных. Как известно, от утечек на 100%, увы, не застрахован ни один сервис", – сказал Галов.
Самостоятельно проверить утечку пароля можно на определенных сайтах, добавил Галов. Одним из основных подходов при создании надежной комбинации являются кодовые фразы, которые базируются на сочетании нескольких существующих слов.
Примером надежной кодовой фразы является "коровА!жгИ%алыЙ?фагоТъ" на основе слов "корова", "жги", "алый" и "фагот". Преимуществом кодовых фраз является то, что их легко запомнить и они устойчивы к словарным подборам.
Для защиты своих учетных данных эксперт по кибербезопасности рекомендует скачивать программы только из официальных магазинов приложений. Также он призывает не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, даже если их прислали знакомые или письмо якобы пришло от крупной организации.
Прежде чем вводить свои данные на каком-либо сайте, следует внимательно проверить его название в адресной строке. Специалист также рекомендовал установить надежное защитное решение, в том числе и на мобильных устройствах.
28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Дату учредили для повышения осведомленности, пропаганды приватности и лучших способов защиты данных.
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