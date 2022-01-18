Более половины россиян не защищают гаджеты от взлома – исследование

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Эксперты международного разработчика антивирусных решений ESET провели исследование, посвященное тому, как россияне соблюдают правила цифровой безопасности и защиты гаджетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты установили, что большинство россиян не уделяют внимания защите собственных устройств.

"Более половины (54%) пренебрегают защитой гаджетов: они не используют ни базовые, ни дополнительные способы защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой техники", – указано в исследовании.

Опрос показал, что 35% респондентов забывают о необходимости защиты гаджетов, а еще 19% попросту не видят в этом необходимости. Порядка трети россиян не дают свою персональную электронику другим людям, в то время как 66% опрошенных готовы передать гаджет третьим лицам.

Эксперты отдельно оценили отношение жителей РФ к безопасности смартфонов. Судя по ответам опрошенных, 29% из них уверены в лучшей защищенности операционной системы iOS, 22% довольны уровнем защиты Android.

Что касается методов защиты, то чаще всего пользователи предотвращают хакерские атаки с помощью антивирусов. Также популярны двухфакторная аутентификация и использование менеджеров паролей.

Ранее директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь предупредил пользователей об опасном последствии применения публичных сетей Wi-Fi. Злоумышленники могут украсть пароль пользователя из-за низкой защищенности такого подключения.

