Эксперт назвал опасность использования публичного Wi-Fi

10:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь предупредил пользователей об опасном последствии применения публичных сетей Wi-Fi. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, под угрозой находятся пароли от сайтов или приложений.
"Нередки случаи перехвата паролей от страниц в соцсетях, когда владелец аккаунта входит в него, используя публичные незащищенные Wi-Fi-сети", – заявил Бондарь.
Эксперт порекомендовал не входить в важные аккаунты, используя подобные интернет-соединения.
Директор центра Solar inRights также напомнил о важности создания сложных уникальных паролей для каждого сайта, которым человек пользуется. Успешность взлома со стороны злоумышленников возрастает, если искомый ими пароль ранее применялся жертвой на других ресурсах.
Дополнительную защиту может обеспечить двухфакторная аутентификация. При таком методе пользователь сначала вводит пароль, а потом код из СМС-сообщения. Даже если злоумышленник украдет пароль, попасть в аккаунт без ведома пользователя он все равно не сможет.
Ранее адвокат Степан Хантимиров предупредил об уголовной ответственности за нелегальное подключение к соседскому Wi-Fi. За данное правонарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
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