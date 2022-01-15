Россиян предупредили о новом виде мошенничества с привязкой QR-кодов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мошенники начали предлагать россиянам привязать QR-код о вакцинации к странице на портале госуслуг, таким образом получая доступ к их личным данным. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных экспертов по кибербезопасности.
Уточняется, что злоумышленники представляются сотрудниками портала. Совершать никакие денежные переводы они не просят, а лишь предлагают назвать цифры из СМС, чтобы привязать QR-код к профилю на сайте – это усыпляет бдительность их потенциальных жертв.
Опасность заключается в том, что таким образом пользователь предоставляет доступ к своим персональным данным, которые впоследствии могут быть использованы, в частности, для получения кредитов. В центре противодействия мошенничеству компании "Информзащита" напомнили, что в профиле гражданина на портале госуслуг хранится много ценной информации. Кроме того, с его помощью можно получить доступ к доверенным сайтам, профиль на которых подтвержден с помощью сайта.
Чтобы защитить себя от обмана, специалисты советуют включить двухфакторную аутентификацию, не общаться по входящим звонкам, а в случае сомнений самостоятельно перезванивать в колл-центр.
Ранее в МВД РФ предупредили о новой схеме обмана клиентов банков. Злоумышленники используют голосовых роботов, которые сообщают о подозрительной операции. В ходе разговора робот соединяет человека с оператором, который пытается заполучить данные, необходимые для совершения операций в онлайн-клиенте финансовой организации.
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