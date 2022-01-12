Россиян предупредили об аферах с жильем и ипотекой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России выросло число афер с недвижимостью и ипотечными сделками, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

За год общее число случаев мошенничества такого рода по всей стране увеличилось на 6,5%. Только в прошлом году в России зарегистрировали 281,9 тысячи случаев мошенничества. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На 13,7% выросло число мошенничеств, совершенных с помощью информационных технологий. В стране до сих пор бывают случаи обмана дольщиков при строительстве жилья.

По мнению сооснователя школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светланы Самойловой, хорошую почву для роста мошеннических схем и преступлений дают активное развитие IT-технологий и желание людей быстро зарабатывать.

Член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов связал рост преступлений с укреплением привычки граждан к дистанционному обслуживанию из-за пандемии. Основатель ПАО "Городские Инновационные Технологии" Грант Агасьян также подчеркнул, что мошенники не могли не заметить и не использовать рост онлайн-покупок на 40%.

В полиции и прокуратуре сейчас совершенствуют и повышают эффективность работы по противодействию киберпреступности. Уже есть первые результаты. К примеру, темпы роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замедлились.

Ранее москвичей предупредили о возможных визитах лжекоммунальщиков. Сообщалось, что мошенники пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может оказаться опасным при эксплуатации.