Москвичей предупредили о возможных визитах лжекоммунальщиков в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жителям столицы в новогодние праздники нужно сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут приходить в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что мошенники пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может оказаться опасным при эксплуатации.

Бирюков напомнил, что в новогодние праздники городские службы не планируют проводить поквартирные обходы и проверки. Кроме того, сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, исключение – аварийная ситуация.

Ранее частный риелтор Игорь Аршинов рассказал, как обезопасить родственников от передачи квартиры мошенникам. По его словам, необходимо предупредить близких о подобных схемах и получить микродолю в их жилище. Он отметил, что владение микродолей может быть выгодно. В случае смерти собственника квартиры наследник с микродолей может продать доставшиеся ему квадратные метры, не дожидаясь трех лет владения объектом.