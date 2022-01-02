Москвичей предупредили о возможных визитах лжекоммунальщиков в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жителям столицы в новогодние праздники нужно сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут приходить в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что мошенники пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может оказаться опасным при эксплуатации.
Бирюков напомнил, что в новогодние праздники городские службы не планируют проводить поквартирные обходы и проверки. Кроме того, сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, исключение – аварийная ситуация.
Ранее частный риелтор Игорь Аршинов рассказал, как обезопасить родственников от передачи квартиры мошенникам. По его словам, необходимо предупредить близких о подобных схемах и получить микродолю в их жилище. Он отметил, что владение микродолей может быть выгодно. В случае смерти собственника квартиры наследник с микродолей может продать доставшиеся ему квадратные метры, не дожидаясь трех лет владения объектом.
"Московский патруль": задержаны мошенники, обманывающие пенсионеров
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