Эксперт рассказал, как обезопасить родственников от передачи квартиры мошенникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы не допустить передачи квартиры мошенникам, необходимо предупредить родственников о подобных схемах и получить микродолю в их жилище. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на частного риелтора Игоря Аршинова.

По его словам, такие ограбления случаются довольно часто. Пострадавшим звонили из якобы службы безопасности банка, полиции или социальной защиты.

"Вежливые "работники" предлагают "помощь", из-за которой пенсионер оказывается без квартиры, и хорошо, если живой. Чтобы предотвратить такие ситуации, можно договориться, что оригиналы всех документов на квартиру хранятся у детей", – посоветовал Аршинов.

Риелтор также рассказал, что можно приобрести микродолю в квартире родителей. В этом случае невозможно будет продать квартиру без согласия двух сторон.

"Для совершения сделок с квартирой понадобится как минимум подпись обоих владельцев. Это может даже предотвратить возможный звонок: ведь из выписки госреестра мошенники могут увидеть, что у квартиры несколько владельцев, и сразу потеряют интерес. Если детей много, то такие микродоли можно подарить или продать всем", – отметил Аршинов.

По его словам, владение микродолей может быть выгодно. В случае смерти собственника квартиры наследник с микродолей может продать доставшиеся ему квадратные метры, не дожидаясь трех лет владения объектом.

"После вступления в наследство с налоговой точки зрения будет считаться, что вы просто увеличили свою площадь в этой квартире. И если микродолей вы владели уже давно, то свою часть можно будет продать сразу, не выплачивая государству 13%", – рассказала эксперт по налогам Тамара Заелова.

Ранее сообщалось, что философ и культуролог Игорь Яковенко стал жертвой мошенников, лишившись квартиры и дачи. Мошенники убедили Яковенко в том, что на его квартиру покушаются недобросовестные риелторы. Профессора призвали подыграть им, подписав все документы, после чего ученый отдал вырученные деньги якобы сотрудникам полиции, которые, как утверждалось, расследовали это дело.

После этого злоумышленники перестали выходить на связь, а позже объявился покупатель квартиры, в грубой форме принуждавший профессора покинуть жилплощадь, в которой, помимо ученого, также проживает и несовершеннолетний ребенок.

