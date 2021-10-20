Профессор РГГУ лишился квартиры после разговора с мошенниками

Фото: facebook.com/igor.yakovenko.96

Философ и культуролог Игорь Яковенко стал жертвой мошенников, лишившись квартиры и дачи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката ученого Сергея Худякова.

Юрист рассказал, что в августе профессору позвонили якобы из Центробанка, сообщив о мошеннических действиях с его счетами. Злоумышленники заверили, что ситуация находится под контролем, и попросили перевести деньги на другой счет якобы для поимки преступников.

Мошенникам удалось уговорить Яковенко оформить кредит в банке и перевести его на другой счет. Говорить кому-либо о звонках злоумышленники строго запретили, заявив, что это может сорвать "спецоперацию".

Позже они убедили Яковенко в том, что на его квартиру покушаются недобросовестные риелторы. Профессора призвали подыграть им, подписав все документы, после чего ученый отдал вырученные деньги якобы сотрудникам полиции, которые, как утверждалось, расследовали это дело.

После этого злоумышленники перестали выходить на связь, а позже объявился покупатель квартиры, в грубой форме принуждавший профессора покинуть жилплощадь, в которой, помимо ученого, также проживает и несовершеннолетний ребенок.

"Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня", – рассказал Яковенко.

В настоящее время профессор уже написал заявления в полицию и прокуратуру.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, насколько опасно в чем-то соглашаться с мошенниками. Он посоветовал не паниковать, если сказали "Да" в телефонном разговоре со злоумышленниками. Но, по словам специалиста, будет не лишним обратиться в банк и сменить пароли доступа к счетам.

